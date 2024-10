Samm Sa Kaddu : Déthié Faye du CDR/FONK SA KADDU accuse cette coalition de plagiat

Le président de la Cdr/Fonk sa kadd, Déthié Faye accuse t-il la Coalition SAMM SA KADDU” de plagiat? C'est du moins ce que l'on est tenté de croire. Puisqu'à la lecture du communiqué du CDR /FONK SA KADDU rendu public ce mardi 23, monsieur Faye soulève la corrélation entre les deux noms.



"Depuis la publication de la liste des coalitions devant competir pour les élections législatives du 17 novembre 2024, beaucoup de citoyens s'interrogent et interpellent sur la relation entre la coalition dénommée “SAMM SA KADDU” et le parti CDR/FONK SA KADDU", a informé le leader politique .



"Je tiens à préciser qu'on est en face d'un plagiat qui ne dit pas son nom et que la CDR/FONK SA KADDU n'a aucun rapport avec cette coalition " a précisé Déthié Faye.