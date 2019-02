Samuel Sarr plonge dans le Macky

Après avoir jeter des pierres et de très grosses à Macky Sall et à son régime pendant plus de 6 ans, Samuel Sarr l’a finalement rejoint dans la coalition Benno Bokk Yakaar pour soutenir sa candidature en vue de la Présidentielle.

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, il a essayé d’expliquer aux Sénégalais les raisons de son choix. Le leader du « Mouvement » ajoute également que c’est après de longues concertations avec sa base et sa famille qu’il a choisi le Président sortant.

« Apres une large concertation avec nos 14 délégués régionaux, nos mouvements de soutien et partis alliés, nous invitons les Sénégalaises et les Sénégalais ; nos militants et sympathisants ; nos amis et parents à renouveler le pacte de confiance avec le Président MACKY SALL pour les 05 prochaines années, afin de lui permettre d’achever les chantiers structurels qu’il a engagé partout à travers le pays », a-t-il écrit



Samuel a toutefois exhorté « le Président MACKY SALL à poser des actes forts pour renforcer l’indépendance de la Justice, promouvoir l’Etat de droit, défendre les libertés, veiller strictement sur l’équilibre budgétaire »