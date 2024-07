Sanctions financières : Gris, Ama, Ada et Gouy Gui perdent plus de 5 millions Fcfa

Plus de 5.000.000 de Fcfa ont été amputés des reliquats de Gris Bordeaux (Fass- Ndakaaru), Ama Baldé (Pikine Mbollo), Gouy Gui (Mor Fadam) et Ada Fass (Fass Benno). Ils ont laissé cette somme colossale dans les caisses du Comité national de gestion de la lutte sénégalaise pour dépassement de temps et introduction d'objets interdits dans l'enceinte de l'arène nationale ce dimanche 30 juin 2024.



Le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise n'a pas dérogé à ses règles de sanctions hebdomadaires. Cette semaine, c'était au tour de ceux qui ont disputé le gala de lutte organisé par Albourakh Events, ce dimanche 3 juin 2024, à l'arène nationale. Il s'agit de Gris Bordeaux (Fass-Ndakaaru), Ama Baldé (Pikine Mbollo), Gouy Gui (Mor Fadam) et Ada Fass (Fass Benno).



D’après les Echos, 5.210.000 FCfa ont été soustraits des reliquats des lutteurs par le Comité national de gestion de la lutte.



Dans les détails, c'est le fils de Falaye Baldé qui a perdu plus d'argent que les autres lutteurs engagés dimanche dernier.

En effet, Ama Baldé a perdu 570.000 FCfa correspondant à un retard de 29 minutes sur son temps de préparation mystique : 100.000 pour les 10 premières minutes, 200.000 pour les 10 minutes suivantes et 270.000 pour les 9 dernières minutes.



Il a, en outre, été défalqué 10% de son reliquat pour avoir introduit du feu (1.000.000), d'autres 10% pour surplus de bouteilles dans l'enceinte (1.000.000) et de 60.000 sanctionnant un dépassement de 6 minutes sur son temps de touss (chorégraphie). Soit 2.630.000 de perdus pour Ama Baldé.



Gris Bordeaux défalqué de 490.000 Fcfa

Gris Bordeaux, de son côté, a perdu 450.000 à cause d'un dépassement de 25mn sur son temps de préparation mystique.

Le surplus de 4mn sur son temps de touss lui a valu une déduction de 40.000, 110.000, soit 490.000 Fcfa au total.



Les résultats des sanctions du lutteur Ada Fass étaient plus attendus. Pourtant, sa sanction n'a pas été aussi lourde qu'espérée. Le Comité national de gestion de lutte lui a retiré 650.000 FCfa, correspondant à 45mn de dépassement sur son temps de préparation mystique, 250.000 pour surplus de bouteilles et 110.000 à cause d’un dépassement de 11mn sur son temps de touss.



En plus d’avoir perdu contre Ada Fass, Gouy Gui se voit défalquer 830.000 Fcfa correspondant au dépassement de temps de préparation mystique et au surplus dans l’enceinte.