Mali: l’homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo lance le Front patriotique de résistance pour un retour à la Constitution

Au Mali, le Front Patriotique de résistance (FPR) a vu le jour week-end, pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Son initiateur Aliou Diallo est un homme politique malien qui est actuellement en exil, il condamne la dissolution des partis politiques par la junte et appel à la mobilisation.

L’initiateur du Front patriotique de résistance (FPR) est un homme à double casquette : Aliou Boubacar Diallo est un homme d’affaires prospère, mais aussi un homme politique malien. Lors des dernières élections présidentielles, en 2018, il est arrivé en troisième position sur une vingtaine de candidats.



Aujourd’hui, il vit en exil et appelle ses compatriotes à le rejoindre pour mettre fin à ce qu’il qualifie d’une transition « illégale » dirigée par les militaires à la tête du Mali : « Le Front patriotique de résistance s’adresse à des millions de Maliens, explique Aliou Boubacar Diallo, de l’intérieur comme de la diaspora, pour qu’ensemble, nous nous organisons pour que cette violation de notre constitution et cette prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles cesse. »



« La situation est grave », poursuit-il. Il a rendu public son schéma de sortie de crise baptisé V3R, pour vérité, reconnaissance, réparation et réconciliation.



Aliou Boubacar Diallo ne prône pas la violence comme d’action. Il demande toutefois, avec insistance, aux militaires maliens, de retourner dans les casernes et d’organiser rapidement des élections libres et démocratiques.