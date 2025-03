Sangomar : 2,70 millions de barils de pétrole brut produits en février 2025

Durant cette période, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées, à savoir les cargaisons SAN021, SAN022 et SAN023, selon le rapport de production du mois de février. La même source d'indiquer qu'ensemble, "ces cargaisons ont transporté un volume total de 2,59 millions de barils. Qui ont été livrés sur les marchés nationaux et internationaux. Ces volumes témoignent de l'intégration de Sangomar dans les circuits commerciaux mondiaux du pétrole brut".



Dans le cadre de l'approvisionnement du marché local, PETROSEN Trading & Services a pris en charge la cargaison SAN021, qui a été destinée à la raffinerie SAR. Cette cargaison représentait une allocation de 647 426 barils. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie visant à garantir la disponibilité du brut sénégalais pour la consommation intérieure tout en continuant à répondre aux besoins de l'exportation.



Les prévisions de production pour l'année 2025, a révélé le présent rapport de production, s'élèvent "à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut, avec un objectif de maintenir une production stable à hauteur de 100 000 barils par jour tout au long de l'année". Ce niveau de production devrait permettre au Sénégal de continuer à jouer un rôle stratégique sur le marché pétrolier mondial tout en soutenant ses objectifs de développement énergétique et économique.