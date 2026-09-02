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Santé: Diomaye ordonne l'accélération des chantiers hospitaliers et le recrutement de personnels



Santé: Diomaye ordonne l'accélération des chantiers hospitaliers et le recrutement de personnels
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est penché sur la situation sociale dans le secteur de la santé en demandant d'engager « les concertations adéquates avec toutes les parties prenantes, en vue d’asseoir une stabilité sociale durable ». Soucieux du renforcement des capacités d'accueil médicales, le chef de l'État a exigé d'accélérer la réception, dans les délais impartis, de l'ensemble des infrastructures sanitaires actuellement en construction, en insistant « particulièrement sur l’hôpital Aristide Le Dantec, le Centre national d’Oncologie et l’hôpital de Ourossogui ».
 
Dans la même dynamique, le président de la République a instruit le Premier ministre de concevoir un « programme d’urgence pour la densification de la carte sanitaire en Établissements publics de santé (EPS) ». Le chef de l'État a également ordonné au gouvernement de renforcer la veille sanitaire sur le territoire, de mobiliser les ressources nécessaires au déploiement systématique des campagnes nationales de vaccination, tout en accélérant « les procédures de recrutement des nouveaux personnels de santé ».
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Mercredi 2 Septembre 2026 - 23:14


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