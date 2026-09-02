Préparation de la LFI 2027 : le Premier ministre exige la sélectivité et la structuration des projets

Au regard de l’urgence attachée à la relance du secteur de la construction, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô a demandé aux ministres chargés de l’Urbanisme, des Finances et de l’Intérieur de prendre les dispositions appropriées ; celles-ci en vue de la prise des actes réglementaires relatifs aux recommandations du Comité de Suivi des audits fonciers portant sur le réaménagement et la restructuration de certains lotissements dans les zones de Dakar et de Thiès.



Abordant le second thème de sa communication, portant sur la feuille de route gouvernementale pour la période septembre-décembre 2026, le chef du Gouvernement a demandé aux ministres d’attacher une importance capitale à l’élaboration des feuilles de route de leurs départements respectifs. Il s’agit notamment d’identifier avec précision, les projets et réformes à entamer ou à finaliser, d’une part, d’ici la fin de l’année 2026 et d’autre part, pour les années 2027, 2028 et 2029.



Il a particulièrement mis l’accent sur l’impératif de veiller à la sélectivité et à la structuration des projets proposés, critères essentiels qui seront appliqués pour l’arbitrage des sollicitations budgétaires pour la LFI 2027.