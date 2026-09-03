Paris convoque le chargé d'affaires russe après l'implication présumée de Moscou dans l'incident à l'aéroport de Leipzig

Le chargé d'affaires de l'ambassade de la Fédération de Russie en France a été convoqué, mercredi, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à la demande du ministre, a annoncé le porte-parole du ministère dans un communiqué.



Cette convocation fait suite à l'établissement, la veille, par l'Allemagne, de la responsabilité de la Russie dans « les graves incidents survenus à l'aéroport de Leipzig le 4 août dernier ». La France a condamné ces attaques « avec la plus grande fermeté ».



Le directeur de l'Europe continentale a, à cette occasion, réaffirmé « la pleine solidarité de la France avec l'Allemagne ». Il a été souligné que la multiplication des attaques hybrides russes sur l'ensemble du continent européen constituait « une escalade irresponsable de la part de la Russie » et démontrait, selon le ministère, que la guerre d'agression russe contre l'Ukraine représente « une menace pour la sécurité de l'Europe dans son ensemble ».



Le ministère a également indiqué que, face à cette escalade, la France, aux côtés de ses partenaires, reste « plus que jamais déterminée » à soutenir l'Ukraine, qui « défend sa liberté, sa souveraineté et son intégrité territoriale », et qui « contribue de façon décisive à la sécurité euro-atlantique ».



Paris a par ailleurs annoncé qu'il soutiendrait « l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie pour couper son effort de guerre et faire cesser ses actions hostiles ». La France a précisé qu'elle poursuivrait, avec ses alliés et partenaires, le renforcement de « la protection et la résilience » de ses partenaires, de ses démocraties et de ses citoyens face aux « actions hybrides et tentatives de déstabilisation ».



Le ministère a en outre réaffirmé « le droit de l'Ukraine à se défendre face à l'agression russe », la France indiquant qu'elle continuerait de se tenir à ses côtés « pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale ».



Paris a enfin renouvelé son appel à la Russie « à mettre fin à sa guerre d'agression contre l'Ukraine en s'engageant à un cessez-le-feu et dans de véritables négociations pour une paix juste et durable », soulignant que l'Ukraine et ses partenaires y sont « prêts depuis longtemps ».



Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait annoncé plus tôt mercredi, à Wicklow en Irlande, que la France soutiendrait les propositions allemandes de sanctions après les attaques présumées attribuées à la Russie en Allemagne, et qu’elle proposerait elle-même de nouvelles sanctions contre des navires de la « flotte fantôme ».



Le chef de la diplomatie française avait indiqué avoir convoqué le chargé d’affaires russe à Paris afin de « protester très vivement », sur la base des éléments communiqués par les autorités allemandes. Selon Barrot, ces éléments permettraient d’établir une volonté de « saboter cet avion et ce site logistique » utilisé par l’Allemagne et l’Europe pour soutenir l’Ukraine.



Concernant les accusations de l’Allemagne selon lesquelles la Russie serait impliquée dans la tentative d’attaque de drones contre l’aéroport de Leipzig, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que les accusations de Berlin étaient principalement liées à la situation politique intérieure de l’Allemagne.



Réponse russe



Cette convocation par Paris intervient dans un climat de tensions diplomatiques plus large entre la Russie et l'Allemagne autour de cet incident. Le ministère russe des Affaires étrangères a de son côté convoqué mercredi la chargée d'affaires allemande à Moscou, Beate Finke, au sujet de ce qu'il a qualifié d'« actions et déclarations anti-russes » des autorités allemandes. Cette démarche russe fait elle-même suite à la convocation, mardi, de l'ambassadeur de Russie en Allemagne, Sergueï Netchaïev, par le ministère allemand des Affaires étrangères.



Selon l'ambassade de Russie, les autorités allemandes ont protesté au sujet d'un incident survenu le 5 août et impliquant une tentative alléguée d'utilisation d'un drone chargé d'explosifs à l'aéroport de Leipzig, imputant cet acte de sabotage planifié aux structures étatiques russes « sans présenter de preuves » à l'appui de cette accusation.



Netchaïev a rejeté les accusations de Berlin, qualifiant ces mesures d'« escalade sans précédent » dans les relations russo-allemandes et avertissant qu'elles « ne resteront pas sans conséquences ».