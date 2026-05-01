Santé : La Première Dame et le ministre consolident leur partenariat autour de la couverture sanitaire universelle

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a reçu hier, jeudi, en audience la Première Dame Madame Absa Faye, Ambassadrice du Pôle Santé de la Fondation Nationale Sénégal Solidaire.



Selon un communiqué, les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat entre le ministère et la Fondation, autour de l'alignement des axes d'intervention de la Fondation en rapport avec les priorités du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, de l'Agenda National de Transformation Sénégal 2050 relativement au développement d'un capital humain de qualité et l'équité sociale, de la mise en œuvre de projets structurants à fort impact en faveur de l’accès aux soins de santé pour accélérer la couverture sanitaire universelle, etc.



La même source souligne qu’un accent particulier a été mis sur la santé de la mère et de l’enfant, la réduction de la mortalité néonatale, ainsi que l’amélioration des plateaux techniques à travers l’équipement des structures sanitaires ainsi que des actions de prévention et de promotion de la santé en agissant sur les déterminants de santé.



Par ailleurs, les échanges ont également abordé l’appui aux soins spécialisés, la prise en charge des pathologies à soins coûteux, notamment dans la lutte contre le cancer, l'insuffisance rénale et les cardiopathies.



Cette rencontre illustre une volonté commune de renforcer les initiatives en faveur d’un système de santé plus accessible et plus performant, au service des populations, notamment à travers la mobilisation des ressources nécessaires au financement du secteur.



A l'issue de la rencontre, les deux parties ont défini une feuille de route pour les étapes suivantes conformément aux domaines de partenariat identifiés.





