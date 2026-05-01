Préparation Mondial 2026 : Le Sénégal affrontera l'Arabie saoudite en amical le 9 juin à San Antonio

Dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2026, le Sénégal disputera un match amical international face à l’Arabie saoudite le 9 juin 2026 au Toyota Field à San Antonio, quelques jours avant le coup d’envoi de la compétition, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Les “Lions” joueront leur premier match amical contre les Etats-Unis le 31 mai, à Charlotte.



Le Sénégal participera à sa quatrième Coupe du monde de l'histoire, lors de l'édition 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, les États-Unis et le Mexique. Pour cette phase de groupes, les "Lions" sont versés dans le groupe I, où ils affronteront la France, la Norvège et l'Irak.





Calendrier du Sénégal au Mondial



16 juin 2026. Coupe du monde : Sénégal - France (19h00 GMT) à New York



23 juin 2026. Coupe du monde : Sénégal - Norvège (00h) à New York



26 juin 2026. Coupe du monde : Sénégal - Irak (19h00) à Toronto





