Football : la FIFA annonce un investissement record de 14 milliards de dollars pour le développement du football international

La FIFA a annoncé ce jeudi, à Vancouver, au Canada, un investissement record d’environ 14 milliards de dollars US (7800 milliards FCFA) destiné au développement du football international entre 2027 et 2030.



Gianni Infantino, président de la FIFA a promis aussi de financer davantage les 211 fédérations membres. L’instance chargée du football mondial va allouer en même temps un budget d’environ 2,7 milliards de dollars US (1500 milliards FCFA) à son programme FIFA Forward, dont le but est de construire des infrastructures pour les fédérations membres.



Dans un communiqué, Gianni Infantino a dévoilé ces initiatives au 76e congrès de la FIFA, au cours duquel le budget prévu pour la période 2027-2030 et le rapport annuel 2025 de l’organisation sportive ont été approuvés.



‘’Les 211 fédérations membres devraient bénéficier d’un niveau de financement nettement supérieur, avec une enveloppe globale en forte hausse’’, assure la FIFA .