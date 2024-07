Santé: l’hôpital militaire de Ouakam réalise sa quatrième transplantation rénale

L'Hôpital militaire de Ouakam (HMO) a réalisé une 4e transplantation rénale samedi 27 juillet 2024. Selon la Direction de L’information et des Relations Publiques de L’Armée (DIRPA) qui a fait cette annonce ce dimanche 28 juillet 2024, via un Tweet, "l'équipe, exclusivement sénégalaise, était composée de membres du consortium HMO-Dantec et d'un chirurgien vasculaire'.



Par ailleurs, elle a souligné que : "le couple donneur-receveur se porte bien".



Pour rappel, la réalisation de la première transplantation rénale sur le sol sénégalais a eu lieu le 26 novembre 2023. Deux autres patientes souffrant d’insuffisance rénale chronique ont été transplantées par l’équipe du Docteur Fary Faye.