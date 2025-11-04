Santé : la section SAMES/ARP en grève de trois jours à partir du 5 novembre

La section SAMES/ARP du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a annoncé une grève de 72 heures. Dans une note d’information datée du 3 novembre 2025, la section syndicale informe que « conformément à la réglementation en vigueur, elle sera en grève suite au préavis déposé depuis le 16 septembre 2025 ».



Le document précise que « le personnel représenté par notre section syndicale sera en grève pour une durée de soixante-douze (72) heures, les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2025, à partir de 8 heures ».



Le syndicat explique que cette action vise à « exprimer le profond mécontentement face à la non-satisfaction de nos revendications ». Tout en dénonçant l’absence de réponses à ses doléances, la section SAMES/ARP réaffirme sa disponibilité au dialogue : « Nous restons bien entendu disponibles pour toute discussion visant à trouver une issue favorable à ce conflit. »

