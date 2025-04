Santé numérique : Aliou Sall et Ibrahima Sy jettent les bases d’un partenariat stratégique

Dans le cadre de l’opérationnalisation du New Deal Technologique, les ministres Alioune Sall du Numérique et Ibrahima Sy de la Santé et Action Sociale ont tenu une rencontre de travail mardi dernier, axée sur la transformation digitale du secteur de la santé au Sénégal.



Au cœur des discussions se trouvait le déploiement du Dossier Patient Numérique. Un projet structurant qui vise à moderniser la gestion des données médicales et à améliorer la qualité des soins à travers des outils technologiques innovants.



Les deux ministres ont également échangé sur les grandes lignes du futur projet de loi sur la santé numérique, en préparation. Ce texte législatif ambitionne de créer un cadre juridique moderne pour l’usage des technologies en santé, en mettant l’accent sur trois priorités : la protection des données médicales sensibles, l’encadrement de la télémédecine de l’intelligence artificielle et des objets connectés de santé et de la sécurisation des échanges d’informations entre professionnels de santé.



Cette rencontre marque une étape importante vers une coopération renforcée entre les secteurs du numérique et de la santé.