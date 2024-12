Saraya : des assaillants qui cherchaient un homme qui a gagné de l'or, ouvrent le feu au hasard et tuent une femme

Le village de Faranding (Saraya, sud-est) a été la cible des malfaiteurs. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des assaillants encagoulés ont ouvert le feu au hasard et ont fini par tué une femme. Cette dernière a reçu une balle à la tête, a-t-il appris de L'Aps qui cite une source sécuritaire. Des blessés ont été enregistrés.



« Ce sont six assaillants armés et encagoulés qui ont envahi notre village en pleine nuit. Ils ont tiré dans tous les sens. Une femme a été tuée par une balle à la tête. Il y a aussi deux blessés très graves », a témoigné le président de la jeunesse du village de Faranding, Fily Sissoko.



Sissoko de poursuivre : « Après que les assaillants ont ouvert le feu dans tout le village, ils sont rentrés chez nous en pointant vers nous leurs armes. Ils cherchaient mon oncle qui avait gagné de l’or, mais l’oncle était sorti ».



Même si leur cible était absente des lieux, les assaillants ne sont pas rentrés bredouilles. Ils a ont emporté avec eux "de l’or et de l’argent de mon oncle ainsi que des téléphones portables", a fait savoir Fily Sissoko



Alertée, la brigade mobile de la gendarmerie territoriale de Saraya s’est lancée aux trousses des assaillants, qui ont pris la fuite après leur forfait.



Le corps sans vie et les deux blessés ont été transportés à l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou par les sapeurs-pompiers.