Scène surréaliste : Un enfant accroché à l’arrière d’un camion sur plusieurs kilomètres (Vidéo)

Une scène pour le moins surréaliste a été capturée sur une route. Un jeune garçon s’était agrippé à l’arrière d’un camion, sans que le conducteur ne s’en rende compte. C’est un automobiliste, qui roulait derrière le véhicule, qui a filmé l’incroyable situation et alerté le chauffeur.



Sur les images, on entend le propriétaire du camion expliquer, visiblement surpris, que l’enfant serait un talibé ayant fugué de Ourossogui, dans la région de Matam, pour tenter de rejoindre Ranérou. Le garçon aurait déjà parcouru près de 15 kilomètres accroché au véhicule avant d’être repéré.



Après avoir été prévenu, le chauffeur s’est immédiatement rangé sur le bas-côté pour mettre l’enfant en sécurité.