Secteur extractif : 380,03 milliards de FCFA générés en 2023, dont 346,19 milliards pour le budget de l'État

Le total des revenus générés par le secteur extractif pour l'année 2023 s'élève à 380,03 milliards FCFA y compris les paiements sociaux et environnementaux, dont 346,19 milliards FCFA affectés au budget de l'État.



Dans le rapport 2023, le secteur minier a généré 332,43 milliards FCFA soit une hausse de 87,48%. Le secteur des hydrocarbures a également contribué à hauteur de 30,65 milliards FCFA, une hausse de 8,06%.



Selon le document, les revenus générés par le secteur extractif au Sénégal en 2023 a augmenté de 102,67 milliards FCFA par rapport à l'exercice enregistrant ainsi, une hausse de 39%, qui s'explique essentiellement par: “ Les redressements fiscaux de la Sabodala Gold Operations pour 14,16 milliards F CFA et les Ciments du Sahel pour 2,5 milliards FCFA”.

“La hausse de l'impôt sur les sociétés essentiellement pour Sabodala Gold Operations, Petowal Mining Company SA, et Société Minière de la Vallée du Fleuve Sénégal pour 50,28 milliards FCFA”, lit-on.

Chiffres clés

Les dividendes versés à l'Etat, principalement Industries Chimiques du Sénégal pour 25 milliards FCFA.

Les revenus du secteur minier sont en hausse de 96,72 milliards FCFA, passant de 235,71 milliards FCFA en 2022 à 332,43 milliards FCFA en 2023.

D'après le rapport ITIE, le secteur des hydrocarbures a enregistré une augmentation de 5,95 milliards FCFA, passant de 24,7 milliards FCFA en 2022 à 30,65 milliards FCFA en 2023. “Cette hausse est principalement attribuée aux paiements effectués par les sociétés Woodside Energy Senegal et BP Sénégal Investments Limited, qui ont versé respectivement 1908 962 035 FCFA pour les retenues à la source sur salaires et 5 099 658 666 FCFA dans le cadre du projet Projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA)” peut-on lire dans le document.

Affectation des revenus du secteur extractif 2022-2023

Le document révèle que les revenus générés par le secteur extractif en 2023 ont été affectés à 91,10% au Budget de l'Etat. Les revenus repris dans le budget de l'Etat pour l'année 2023 sont estimés à 346,19 milliards FCFA contre 242,30 milliards FCFA en 2022.

Le reste des revenus est réparti entre le compte d'exploitation de la société nationale PETROSEN, les fonds propres des organismes collecteurs, les fonds revenant à l'UEMOA et à la CEDEAO, Revenus reversés au Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) et les dépenses sociales et environnementales.

