Sécurité de l’inauguration Massalikoul Jinaan: les drones et la docilité des fidèles ont aidé la police

La police a déployé les gros moyens pour sécuriser l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinaan. Avec 1600 agents déployés, les forces de l’ordre ont été aidées par la docilité des fidèles qui ont respecté à la lettre les consignes du khalife général des Mourides.



Les forces de l’ordre ont tout de même interpellé 545 personnes. Chef du bureau des relations publiques par intérim de la police, l'Adjudant Moustapha Bâ souligne également que « le déploiement des drones a facilité la surveillance et l'orientation des fidèles vers des espaces libres».



Sur le terrain, c’est l'inspecteur général Ousmane Sy qui était chargé de l'exécution des directives.



Pour ce qui est de la sécurité de l’ancien Président Wade, l’adjudant Ba informe qu’il «a eu droit aux honneurs dus à son rang». Sa sécurité a été assurée par des éléments de la Bip. «Tout à été planifié et correctement appliqué. Aucun détail n'a été négligé pour la sécurité des autorités et des fidèles».