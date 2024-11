Sécurité : le Sénégal et la Gambie coordonnent leurs efforts pour la surveillance des frontières

Les armées du Sénégal et de la Gambie ont organisé mardi des patrouilles mixtes le long des localités situées de part et d’autre de leur frontière commune. Cette grande opération conjointe de sécurisation, impliquant la zone militaire n°5 du Sénégal et les forces armées gambiennes, a officiellement pris fin mardi à Darsilami, en Gambie.



Le commandant de la zone militaire n°5 a souligné l’importance de cette initiative pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays.



« Les patrouilles mixtes ou combinées visent à coordonner les activités de surveillance aux frontières, à prévenir les menaces à l’ordre et à la sécurité, à lutter contre les trafics illicites et à cultiver la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité des deux États », a-t-il déclaré.



Lors de la cérémonie de clôture, le représentant du gouverneur de la région de West Coast, en Gambie, a exhorté les populations frontalières à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour garantir une sécurité accrue dans la zone.



« Quand on parle de la frontière, c’est là où passent les malfaiteurs. Si nous menons des patrouilles pour contrôler les entrées et les sorties, je pense que c’est une bonne chose. Je demande aux populations vivant le long de la frontière de surveiller les personnes suspectes et de les signaler aux FDS », a-t-il déclaré.



Au micro d’iRadio, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a estimé que cette opération contribue à renforcer la fraternité séculaire entre le Sénégal et la Gambie.



Les unités impliquées dans ces patrouilles ont visité plusieurs localités. Côté gambien, elles ont couvert Bondali, Kampassa, Sintet, Kanilai, Darsilami, Dimbaya, Duwasu, Sohm, Omortoh, Kahlenge, Bulok, et Situ Sinjang, selon un message publié par la DIRPA sur le réseau social X.



Côté sénégalais, les patrouilles ont sillonné Kouram, Kabakel, Tambacounda, Séléty, Bourome, Dimbaya, et Touba-Tranquille.