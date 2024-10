Sédhiou: Ce que l'on sait de la mort par pendaison du Pr de Math au lycée de Dianah Malary

Le lycée de Dianah Malary, situé dans le département de Sédhiou, a été frappé par une tragédie ce matin. Cheikh Boob, le seul professeur de mathématiques titulaire de la zone, a été retrouvé pendu dans sa chambre, laissant derrière lui une communauté sous le choc.



Le maire de la localité qui était sur les lieux est indiqué : « qu'il s'agisse d'un suicide, car il (la victime) a été retrouvé avec une corde autour du cou. » Il a également précisé que Cheikh Boob s'était marié l'année dernière et souffrait d'insomnies, selon les confidences de ses collègues.



Ces troubles du sommeil pourraient avoir eu un impact sur son bien-être mental. Un collègue proche du défunt a témoigné qu'il partageait son logement avec Cheikh Boob et qu'ils avaient passé la soirée ensemble jusqu'à 23 heures.



En compagnie de deux élèves, ils avaient bu du thé avant de se séparer pour la nuit. Ce matin, en se levant vers 7h20, son collègue s’est dirigé vers le puits pour chercher la corde, mais ne l’a pas trouvée. C’est en revenant dans la chambre qu'il a découvert le corps sans vie de son ami.



La gendarmerie a été immédiatement alertée et une enquête est en cours pour clarifier les circonstances de cette tragédie.