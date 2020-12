Seguekho: démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin, 16 personnes arrêtés dont 5 Sénégalais

Le démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Seguekho, département de Saraya, région de Kédougou a conduit à l'arrestation de 16 personnes. Ce, pour exploitation illicite de substances chimiques et altération du domaine forestier.



L'identité des mis en cause a été révélée par la brigade de la gendarmerie chargée de l'opération. Selon eux, il s'agit de 05 sénégalais, 8 burkinabés et 03 maliens. "Du matériel saisi constitué de 4 motos pompes, 6 groupes électrogènes, 2 pelles carrées et 960 litres de carburant", a ajouté la même source.



A rappeler que les brigades des compagnies de Kédougou et Bakel mènent des opérations fréquentes pour lutter contre les activités extractives illégales.