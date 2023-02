Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan provisoire dépasse les 11 200 morts

Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le nombre de morts en Turquie atteint 8 574, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est rendu dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre, mercredi 8 février. En Syrie, 2 662 corps ont été retirés des décombres. Le total des morts dans les deux pays s'établit à plus de 11 200. "Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables", a déclaré une responsable de l'Organisation mondiale de la santé, mardi.



Damas demande l'aide à l'EU. "Ce matin, nous avons reçu une demande d'aide du gouvernement syrien par le biais du mécanisme de protection civile", a déclaré le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic. Il a encouragé les Etats membres de l'UE à apporter cette assistance, et promis de surveiller que l'aide ne soit pas détournée par le régime, sous le coup de sanctions internationales depuis 2011.



Inquiétude dans les zones rebelles de Syrie. "Il faut que des équipes internationales de sauvetage entrent dans nos régions", implore mercredi un porte-parole des Casques blancs interrogé par l'AFP. L'organisation estime que des centaines de personnes restent piégées sous les décombres dans les régions sous le contrôle des rebelles. Mardi, l'ONU avait averti que l'acheminement de l'aide humanitaire de Turquie vers cette zone, qui passe par une unique route, était perturbé par les dégâts du séisme.



Les secouristes étrangers arrivent en Turquie. Selon le président turc, qui a déclaré l'état d'urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées par le séisme, 45 pays ont proposé leur aide. L'Union européenne a mobilisé pour la Turquie 1 185 secouristes et 79 chiens de recherches auprès de 19 Etats membres, dont la France, l'Allemagne ou la Grèce. Le président américain Joe Biden a promis à son homologue Recep Tayyip Erdogan "toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit". Deux équipes de secouristes américains doivent arriver dans la matinée du mercredi 8 février en Turquie.



Les recherches se poursuivent. De part et d'autre de la frontière turco-syrienne, on s'active pour tenter de sauver des vies. A Jandairis, côté syrien, un nouveau-né a été sorti vivant des décombres. Cette petite fille était encore reliée par le cordon ombilical à sa mère, morte comme tous les autres membres de la famille. A Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, les habitants attendent désespérément de l'aide. Aucun secours n'était parvenu mardi dans cette ville dévastée de plus d'un million d'habitants, ensevelie sous la neige.