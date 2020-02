Selon Barthélémy Dias, si Guy Marius Sagna est toujours en prison, c'est parce qu'il est catholique

Bathélémy Dias a décidé de déplacer la lutte pour la libération de Guy Marius Sagna sur le terrain religieux. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a décidé de saisir le Vatican, en collaboration avec les jeunes de toutes les paroisses du Sénégal, surtout ceux de Dakar.



Dias-fils, qui était l'invité de l'émission Jury Du Dimanche sur i-Radio va plus loin en affirmant sans sourciller que si l'activiste est toujours maintenu en prison, alors que tous ses autres camarades, arrêtés le 29 novembre 2019 devant les grilles du Palais lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, c'est parce qu'il est catholique. "Notre intime conviction est que s’il était dans une autre confrérie, on l’aurait relâché", a-t-il dit au journaliste Mamoudou Ibra Kane.



Avant de poursuivre: "On interpelle l’Église. Pourquoi ? J’ai été arrêté et personne n’a vu Guy Marius Sagna se battre pour que je sorte de prison. Parce que, quand je me bats, c’est dans le champ politique. Je suis arrêté dans le cadre d’un combat politique. Mais ici, Guy Marius Sagna n’a pas posé un acte politique. Il manifestait contre la hausse de l’électricité. Il ne peut être arrêté avec sept (07) ou (08) personnes, on libère tout le monde, sans aucune exception, sauf lui. C’est parce qu’il est catholique qu’on le garde ».



Selon, il y a assez d'éléments qui permettent d'engager le combat sur le terrain religieux et saisir le Pape. "On s’apprête à aller rencontrer l’archevêque de Dakar pour lui exposer la lettre que l’on va envoyer au Vatican", a-t-il annoncé.