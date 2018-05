Selon l'imam Ndao, "tout musulman doit aller combattre en Libye"

L'imam Alioune Badara Ndao, qui dit se baser sur la religion, a déclaré ce jeudi 3 mai 2018 à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, que le devoir de tout musulman est d'aller combattre aux côtés de ses frères, s'il y a des bouleversements dans un pays musulman.

Interrogé par le juge Samba Kane sur sa conception du Djihad, l'imam a donné une définition plutôt nuancée. " Je n’ai pas une autre conception du djihad à part celle j’ai appris dans le Coran. Djihad c’est faire des efforts dans la religion. Comment ? En renforçant ses connaissances islamiques, en travaillant durement pour le bien de sa famille, en donnant l’aumône aux pauvres. Le djihad par la force est l’apanage de l’Etat", a-t-il dit.



Le juge de le relancer par une question piège : " Est-ce qu’on peut dire que ceux qui sont partis en Libye sont allés pour faire le djihad ?



L'imam sans détour, dit clairement : répond de manière on ne peut plus clair, toujours en se basant sur la religion : " En Libye il y a des bouleversements. Et la religion dit quand il des bouleversements dans des pays musulmans, en tant que musulmans nous devons nous lever pour combatte cela"