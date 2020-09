Sénégal: 10 000 sinistrés des inondations recensés recevront entre 100 000 et 200 000 Fcfa

Les 10 000 sinistrés des inondations recensés par l’administration territoriale à travers le Sénégal vont commencer à recevoir leur argent à partir de ce mercredi. Les montants alloués sont compris entre 100 000 et 200 000 FCFA, selon L'Observateur.

Selon nos confrères, les populations de Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, les plus durement touchées par les inondations, seront les premières bénéficiaires.



Mardi dernier, le président Macky Sall a annoncé le déblocage d’une aide d’urgence de 10 milliards de francs destinée à l’appui aux sinistrés et à l’évacuation des eaux. Les 3 milliards constitueront une aide directe aux sinistrés en terme de transfert d’argent pour l’achat de matelas de produits d’hygiène, de vivres et autres, a assuré le chef de l’Etat dans une déclaration.



Il a ajouté que les 7 milliards de francs restants destinés à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et à l’Office national d’assainissement (ONAS) seront consacrés à l’évacuation des eaux