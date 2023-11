Sénégal: 200 milliards FCfa dégagés pour l'acquisition des trois patrouilleurs

Le Sénégal attend de recevoir le troisième OPV (Offshore Patrol Vessel), patrouilleur polyvalent vers le mois de mars 2024, car l'entreprise Piriou s'était engagée sur une durée contractuelle de 44 mois.



«De mémoire, c'est un contrat d'environ 200 milliards FCfa. L'acquisition de trois patrouilleurs hauturiers constitue une excellente démonstration des investissements importants réalisés par l'État du Sénégal, à l'initiative de Macky Sall, président de la République et Commandant Suprême des Forces armées», a indiqué le ministre des Forces Armées, Oumar Youm à nos confrères de L'Observateur.



Depuis 2012, dit- il, en accédant à la Magistrature suprême, le Président Macky Sall avait, « à juste raison, considéré qu'il fallait, en rendant compétitif et attractif le Sénégal mettre en même temps l'accent sur la sécurisation du pays, des populations et de leurs biens».



C'est pourquoi, ajoute-t-il que le Plan Sénégal émergent comporte, dans son axe 3, un volet «Paix et Sécurité d'une grande importance. Je renseigne que le budget des Forces armées s'est fortement accru au cours de cette décennie pour atteindre en 2024 plus de 313 milliards, soit environ 3 fois le budget de 2012», a souligné Me Oumar Youm. Non sans signaler que la mise en œuvre de cette politique de défense nationale bien pensée a permis aux Forces armées de renforcer leurs effectifs, de moderniser les équipements et infrastructures et d'améliorer sensiblement la condition militaire.



« Bien entendu, cette montée en puissance a été globale et la Marine nationale en a bénéficié à travers, entre autres acquisitions, ces trois patrouilleurs», dira Vincent Faujour, Président du Groupe Piriou, qui a profité de la cérémonie de livraison du navire pour dire que «le programme Sénégal a renforcé la position de Piriou comme acteur majeur dans la construction de navires armés, ouvrant de nouvelles perspectives, tant pour le Groupe que pour Kership, maître d'oeuvre industriel pour le programme».