Sénégal : 228 mines clandestines et 275 titres miniers inactifs recensés

Le directeur général des mines et de la géologie, Ibrahima Gassama, a révélé l’existence de 228 mines exploitées clandestinement et de 275 titres miniers inactifs au Sénégal. Intervenant mardi à Diamniadio lors de la huitième édition du Salon international des mines du Sénégal, il a indiqué qu’« un audit global a été fait dans les 14 régions du pays ». Cet exercice a permis à l’administration minière de « visiter 848 sites miniers, d’identifier 228 sites clandestins et 275 titres miniers inactifs, ce qui crée un manque à gagner énorme pour l’État du Sénégal ».Sous le thème « Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique », le salon met en lumière les défis de gouvernance du secteur. M. Gassama a annoncé que « la direction générale des mines et de la géologie met en œuvre un plan stratégique de redressement du secteur minier axé sur la transparence, la bonne gestion et la valorisation durable des ressources. »Il a insisté sur la nécessité de « transformer la richesse géologique en valeur économique et sociale durable », tout en précisant que l’administration œuvre à une dématérialisation complète des procédures de délivrance des titres miniers pour « plus de rapidité, de transparence et de traçabilité ».