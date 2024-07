Sénégal: 28 catastrophes naturelles enregistrées ayant causé au moins 450 morts entre 2000 et 2022

Sur la période de 2000 à 2022, le Sénégal a enregistré 28 catastrophes naturelles qui ont causé au moins 450 morts et affecté environ 3 millions de personnes. Ces chiffres ont été révélés par le représentant du ministre des Finances, Alioune Ndiaye, lors de l'atelier sur le financement des risques climatiques et des catastrophes qui s’est ouvert mardi 23 juillet à Dakar



Celui-ci de faire remarquer que la « sécheresse de 2002, avec des pertes de productions agricoles d'environ 120 millions de Dollars Us, soit 1,7% du Produit intérieur brut du pays, figure parmi les catastrophes enregistrées durant cette période».



Le conseiller du ministre des Finances et du budget a aussi fait savoir que parmi les catastrophes naturelles enregistrées entre 2000 et 2022, les inondations de 2009. «Elles ont causé des pertes et dommages estimés à 104 millions de Dollars US, soit 0,6% du Produit intérieur brut du Sénégal», a-t-il indiqué.