Sénégal: 65.000 demandes de visa sont reçues par an au consulat de la France (ambassadeur)

Philippe Lalliot, ambassadeur de France à Dakar a révélé dimanche que le consulat général de son pays reçoit 65.000 demandes de visa par an, ce qui la France est un pays ouvert, selon lui, lors de l’émission Grand Jury sur la Radio futur média (Rfm, privée).



« On reçoit 65.000 demandes de visa par an. On délivre à peu près 4.000 visas étudiants par an. On a 12.000 étudiants sénégalais en France et on est ravi et très heureux », a dévoilé le diplomate, pour qui, les 2/3 des étudiants sénégalais à l’étranger viennent faire leurs études en France.



M. Lalliot a appelé à respecter les règles de dépôt de dossier de visa, bien que la procédure soit fastidieuse. « Pour que ça se passe bien, il faut respecter les règles. Bien fournir les documents et bien constituer les dossiers et ca se passe très bien ».



Au Sénégal, les frais de visa non remboursables sont estimés à près de 40.000 FCFA. Ces demandes font gagner à la France près de 3 milliards FCFA, par an. Selon M. Lalliot ces tarifs ne sont pas fixés par la France, mais plutôt par l’Union européenne.