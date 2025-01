Sénégal : BP débute l'acheminement du gaz naturel liquéfié de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim

British Petroleum (BP) annonce ce jeudi 2 janvier, avoir commencé à acheminer le gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) vers son navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, cette étape marque une avancée majeure pour l’un des projets gaziers offshore les plus profonds et complexes d’Afrique.



"Avec des ressources situées à des profondeurs allant jusqu’à 2 850 mètres, la phase 1 du projet GTA prévoit une production annuelle d’environ 2,3 millions de tonnes de GNL. Ce volume est destiné à répondre aux besoins énergétiques mondiaux et à soutenir la demande locale en énergie en Mauritanie et au Sénégal.", indique le document.



Selon Gordon Birrell, Vice-Président exécutif chargé de la production et des opérations chez BP, « le premier flux de gaz est un exemple concret de réponse à la demande énergétique mondiale actuelle et réitère notre engagement à aider la Mauritanie et le Sénégal à développer leurs ressources naturelles ».



Dave Campbell, Vice-Président Senior pour la Mauritanie et le Sénégal, a également salué cette avancée en déclarant : « Grâce à ce tournant, la Mauritanie et le Sénégal franchissent une nouvelle étape majeure vers un nouveau chapitre passionnant en tant que pays exportateurs de gaz. »



Un processus d’acheminement sécurisé



Le gaz est acheminé vers le FPSO, situé à 40 kilomètres au large, où il est traité pour éliminer l’eau, les condensats et les impuretés. Il est ensuite transféré via un gazoduc vers un navire flottant de liquéfaction (FLNG), situé à 10 kilomètres des côtes, où il est refroidi, liquéfié et stocké avant son exportation.



" Le projet GTA a généré plus de 3 000 emplois locaux et fait appel à environ 300 entreprises en Mauritanie et au Sénégal. bp et ses partenaires ont également investi dans un programme de formation d’apprentis techniciens sur quatre ans et dans des initiatives sociales axées sur la santé, l’éducation et le développement économique local ", lit-on sur la note.



Désigné comme « projet d’importance nationale stratégique » par les gouvernements mauritanien et sénégalais, GTA est mené par BP avec une participation directe " de 56 %, aux côtés de Kosmos Energy (27 %), PETROSEN (10 %) et SMH (7 %). Le FPSO, capable de traiter plus de 14 millions de mètres cubes standard de gaz par jour, et le navire FLNG Gimi, exploité par Golar LNG, jouent un rôle clé dans l’acheminement et la transformation du gaz."