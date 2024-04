Sénégal : Guy Marius adresse 22 questions à 10 ministres du nouveau gouvernement Le député Guy Marius Sagna a adressé 22 questions écrites au nouveau gouvernement du Sénégal. Dans son texte, le parlementaire indique que « ces 22 questions écrites rappellent tous les maux que Macky, APR et BBY ont fait au peuple sénégalais. Maux que la continuité de l'État impose de solutionner ». Voici in extenso les questions adressées aux ministres concernés.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Le 24 mars 2024, le peuple souverain du Sénégal a fait une motion de censure populaire contre Macky Sall le président néocolonial et son gang de bandits financiers, fonciers, environnementaux, liberticides, démocraticides...



Cette motion de censure populaire a élu 5e président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a nommé Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal et ensemble ils ont mis sur pied un gouvernement.



Cette motion de censure populaire doit se poursuivre par des motions de censure populaire dans tous les secteurs pour s'attaquer aux maux dont souffre le peuple sénégalais du fait des apatrides que sont Macky, APR et BBY.



C'est dire donc que l'actualité ne peut être une motion de censure contre le premier ministre Ousmane Sonko mais plutôt quelle est la contribution de chacune et de chacun pour s'attaquer urgemment, rapidement aux besoins des populations.



Dans cette perspective j'ai déposé aujourd'hui pour information, pour encouragement 22 questions écrites sur la table du gouvernement du Sénégal.



Ces 22 questions écrites nous rappellent tous les maux que Macky, APR et BBY ont fait au peuple sénégalais. Maux que la continuité de l'État impose de solutionner.



Ces 22 questions sont adressées à 10 ministres : ministre de l'intérieur, ministre de la jeunesse, ministre du travail, ministre de la santé et de l'action sociale, ministre de l'hydraulique, ministre de l'environnement, ministre du tourisme, ministre des Finances et du budget, ministre de la formation professionnelle et ministre de l'enseignement supérieur.



+QUATRE (04) MOIS D'ARRIÉRÉS DE PRIME DE RISQUE DUS AUX POLICIERS ADJOINTS VOLONTAIRES DE LA ZONE SUD



Monsieur le ministre, l'État du Sénégal doit aux Policiers adjoints volontaires (PAV) de la zone sud quatre (04) mois de prime de risque. Cette situation antérieure il est vrai à votre nomination est préoccupante pour les mères, pères et soutiens de famille que sont ces policiers adjoints volontaires de la zone Sud. C'est pourquoi leur représentant à l'Assemblée nationale vient vous demander la cause de cette situation.



Monsieur le ministre, quand cette prime de risque qui est de 2.000 FCFA la journée, soit 60.000 FCFA le mois et payée tous les trimestres sera-t-elle payée ?



+À QUAND L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DE ROLLER SKATE ?



Madame le ministre le 31 juillet 2021 s'est tenue l'AG de la fédération sénégalaise de Roller Skate. Cette AG a été annulée par le DAPS du fait de contestation des résultats provisoires.

Depuis lors, aucune autre AG n'a été convoquée. À quand l'AG de la fédération de Roller Skate ?



+ KING FAHD PALACE : la mise à mort programmée d'un l'hôtel de l'État du Sénégal et de 76 mères et pères de famille



Monsieur le ministre l'hôtel King Fahd (KFP) Palace est très mal en point et il est urgent de se pencher sur ce grand malade.

En décembre 2011 la gestion du KFP est confiée sans appel d'offre à la société hôtelière africaine (SHA).

Monsieur le ministre, puis-je - l'Assemblée nationale - avoir le contrat liant l'État du Sénégal à la SHA? Monsieur le ministre, pourquoi est-on passé d'une redevance sur le résultat brut d'exploitation (RBE) de 10% avec le groupe Starwood à 50% avec SHA? Quel apport ou contribution de la SHA justifie cette redevance sur le RBE de 50%?



Monsieur le ministre, pourquoi il n'y a pas de comité de gestion à l'hôtel KFP ? Pourquoi le comité de gestion a-t-il été dissout? Monsieur le ministre, le KFP a accordé combien de gratuités, à qui et pourquoi ?

Monsieur le ministre, annulerez-vous le contrat liant l'État à la SHA comme recommandé par l'IGE et l'ARMP?



Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives de votre département pour le KFP ?

Monsieur le ministre, 76 mères et pères de famille ont été arbitrairement licenciés par la SHA le 12 février 2021 par SMS en violation flagrante de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail notamment en ses articles L60, L61, L62. Depuis, ils luttent pour leur réintégration. Que comptez-vous faire Monsieur le ministre au sujet de ces 76 mères et pères de famille ?



+MBANE SANS INFIRMIER DEPUIS QUATRE (04) MOIS



Monsieur le ministre, le village de Mbane, chef lieu de la commune de Mbane dans le département de Dagana a un poste de santé. Ce poste de santé est sans infirmier depuis quatre (04) mois au moins donc longtemps avant votre nomination.



Conséquence de l'absence d'infirmier : les populations de Mbane et des villages polarisés - Ndiakhaye, Pomo,Saneinte, et Sengou Dieri - par le poste de santé sont obligés de faire 27km pour aller à Richard-Toll en empruntant une route dans un mauvais état pour une simple consultation.

Monsieur le ministre avez-vous trouvé à votre arrivée à la tête de ce département un processus de recrutement d'un infirmier pour le poste de santé de Mbane? Monsieur le ministre quand le poste de santé aura-t-il un infirmier ?



+LE FORAGE DE MÉDINA DEGOUYE EN PANNE DEPUIS MARS 2021



Monsieur le ministre, le forage de Médina Degouye (département de Koungheul, commune de Maka Yop) est en panne depuis mars 2021. Quand les populations de Médina Degouye verront-ils leur forage réparé ?



+05 MOIS D'ARRIÉRÉS DE SALAIRE POUR LES AGENTS DES EAUX ET FORÊTS DU PROGRAMME XËYU NDAW NI



Monsieur le ministre, étiez-vous au courant que les agents des eaux et forêts du Programme Xeyu Ndaw ni sont à 5 mois d'arriérés de Salaire. De août 2023 à décembre 2023, ils n'ont reçu aucun salaire. Et de janvier 2024 à ce mois, il y a des agents qui ont reçu et d'autres qui n'ont rien reçu.

Monsieur le ministre quand ces travailleurs recevront-ils leurs cinq (05) mois d'arriérés de salaire de août 2023 à décembre 2023? Monsieur le ministre Quand ceux qui n'ont pas été payés de janvier 2023 à maintenant recevront-ils leurs arriérés de salaire ?



+LES AGENTS DES PARCS NATIONAUX SONT-ILS VOLÉS LEURS DROITS PIÉTINÉS ?



Monsieur le ministre, est-il vrai que les agents des parcs nationaux cotisent chaque mois pour les denrées alimentaires dans leurs postes alors que ces denrées alimentaires sont budgétisées chaque année mais jamais versées au niveau des parcs nationaux ?



Monsieur le ministre, est-il vrai que cela fait presque quatre (04) ans que les agents n'ont pas reçu de dotations vestimentaires?



Monsieur le ministre, est-il vrai que relativement aux dernières augmentation de salaire, les gardes qui devaient avoir 100.000 FCFA de plus se retrouvent avec 75.000f, les agents techniques qui devaient avoir 125.000 FCFA de plus se retrouvent avec 80.000 FCFA tandis que les officiers se retrouvent avec 150.000 FCFA voire 250.000 FCFA ?



Monsieur le ministre, est-il vrai que dans les aires marines protégées les agents sont affectés dans des zones sans poste de contrôle et ou de garde?



Monsieur le ministre, est-il vrai que les agents des parcs nationaux ne reçoivent que 5.000 FCFA de prime de risque?



Monsieur le ministre, est-il vrai que cela fait trois (03) mois qu'aucun agent des parcs nationaux n'a reçu d'heures supplémentaires?



Monsieur le ministre, est-il vrai que même si un agent reste plus de 4 mois sans recevoir d'heures supplémentaires, il ne lui sera pas payés ni en rappel ni en échelonnement?



Monsieur le ministre, est-il vrai que dans certains poste du parc national Niokolo Koba l'eau que les agents boivent est hors norme?



Monsieur le ministre, est-il vrai que les agents qui tombent malades dans le Niokolo Koba se prennent en charge une fois l'évacuation sanitaire effectuée?



Monsieur le ministre, il est vrai que vous venez à peine d'arriver. Mais si toutes ces neuf (09) situations ci-dessus listées sont vraies que comptez-vous faire pour que les agents des parcs nationaux soient dans de bonnes conditions de travail et leurs droits respectés ?



+Situation des travailleurs de FT2 Dakar SARL



Monsieur le ministre, votre département a-t-il une fois contrôlé l'entreprise FT2 Dakar SARL ? Si oui quels étaient les conclusions de cette inspection ? Les recommandations avaient-elles été respectées ?

Monsieur le ministre, à FT2 Dakar SARL il y a des travailleurs qui sont jour aliers depuis 5 à 6 ans. Est-ce normal ? Monsieur le ministre le chef de l'entreprise refuse la présence des syndicats. Cela doit-il continuer? Les travailleurs viennent à 08h du matin et peuvent travailler jusqu'à 23h00 et parfois ils peuvent faire des jours à travailler sans descendre. Monsieur le ministre y-a-t-il une base sur laquelle cette entreprise s'appuie pour agir de la sorte avec ses employés ?



Monsieur le ministre quelles mesures allez-vous prendre pour le respect des droits des travailleurs de FT2 Dakar SARL ?



+LE CALVAIRE DES INSUFFISANTS RÉNAUX



Monsieur le ministre, on raconte qu'en 2021 il y avait 742 patients bénéficiant de la gratuité de la dialyse et 1510 insuffisants rénaux sur la liste d'attente. Était-ce le cas? Quels sont les chiffres en 2024 Monsieur le ministre ?



Les malades qui ne bénéficient pas de la gratuité de la dialyse sont obligés de payer 60.000 FCFA à 65.000 FCFA la séance de dialyse avec des malades devant faire cette dialyse trois fois par semaine. Est-ce le cas Monsieur le ministre ? Celles et ceux qui n'ont pas les moyens meurent à petit feu chez eux.



Quel est le plan de votre département pour que la dialyse soit disponible et accessible à tous les insuffisants rénaux du Sénégal ?



Monsieur le ministre, est-ce vrai que les centres publics d'hémodialyse ferment à 14h00. Pourquoi ? N'est-il pas possible que ces centres restent ouverts plus longtemps ?



Monsieur le ministre est-il vrai qu'il n'y a qu'un seul centre de chirurgie cardio-vasculaire dans tout le Sénégal pour faire la fistule artérielle veineuse (FAV)? Certains malades peuvent attendre six (06) mois pour faire l'opération. Que faire pour alléger les souffrances et le calvaire de nos concitoyens insuffisants rénaux ?



Monsieur le ministre, les insuffisants rénaux disent que l'argent que l'État prétend mettre dans la problématique de l'insuffisance rénale ils ne voient pas. Est-il prévue des processus plus démocratiques permettant aux malades de pouvoir apprécier les politiques de votre département sur ses aspects les concernant ?



Monsieur le ministre, combien coûte un kit de dialyse quand l'État l'achète : 11.000 FCFA ou 45.000 FCFA ?



Monsieur le ministre, il y a eu une polémique antérieure à votre nomination relative à la gestion des fonds de l'insuffisance rénale. Les insuffisants rénaux ont besoin d'être rassurés que ces fonds seront bien gérés. Je sais pouvoir compter sur vous et que vous trouverez les mécanismes de gestion transparente, démocratique. Bon courage à vous Monsieur le ministre !



+ONAS: PLUS DE 13 ANS DE PRESTATAIRES POUR CERTAINS TRAVAILLEURS



Monsieur le ministre, il existe une catégorie de travailleurs à l'ONAS qui sont appelés "prestataires" qui ont fait entre 13 et 25 ans avec ce statut précaire. Le salaire le plus élevé de ces prestataires est 150.000 FCFA. Ils ne bénéficient pas de prise en charge maladie alors qu'ils travaillent dans les eaux usées de l'ONAS. Monsieur le ministre cette situation qui n'a que trop duré est antérieure à votre nomination.



Que pense et compte faire votre département pour sortir ces centaines de prestataires de leur scandaleuse situation ?



+AGRESSION DE LA FORÊT DE SALLY



Monsieur le ministre, la forêt de Sally qui date de 1986 est gravement menacée.

il y a quelques mois de cela les arbres de cette forêt ont commencé à être abattus. Après quelques manifestations la coupe a été arrêtée pour reprendre dès que les manifestations se sont estompées.

Monsieur le ministre, cet forêt devrait être protégée, renforcée et surtout pas menacée de disparition.



Monsieur le ministre, qui a autorisé la coupe de la forêt ? Pour quelles raisons ?



Monsieur le ministre la déforestation se déroule à une vitesse importante au Sénégal. D'où la nécessité de mettre un arrêt à cela et d'inverser la tendance par une reforestation ce qui passe d'abord par la protection de l'existant.



Monsieur le ministre quelle était la surface de la forêt de Sally ? Monsieur le ministre que reste-t-il aujourd'hui de cette forêt ?



Monsieur le ministre est-il possible de suspendre la coupe de la forêt de Sally ? Monsieur le ministre que compte faire votre département face à l'agression de la forêt de Sally ?



+POLICE :49e PROMOTION DU DISCRÉDIT



Monsieur le ministre, la 49e promotion de la police pose problème. Certains Sénégalais qui ont réussi au concours d'entrée n'ont toujours pas été envoyés en formation alors que d'autres sénégalais n'ayant pas fait le concours donc n'ayant pas été déclaré admis au concours ont été envoyés en formation.



Monsieur le ministre avez-vous vérifié cela? Monsieur le ministre n'est-il pas opportun de faire un audit de ce concours de la 49e promotion de la police ? Monsieur le ministre si cela passe cela discréditerait la police et ses femmes et hommes.



Monsieur le ministre que faire avec les filles et fils de ce pays qui ont fait le concours, on été déclaré admis mais qui n'ont pas été envoyés en formation alors qu'au même moment d'autres n'ayant même pas fait le concours ont été envoyés en formation. Monsieur le ministre si cela est avéré ce serait un favoritisme et un clientélisme inacceptables en République où toutes les filles et tous les fils sont d'égale dignité. Ces admis au concours veulent savoir quand ils feront la formation de policier Monsieur le ministre.



+Station service à Keur Cheikh Nord (Diourbel)



Monsieur le ministre, des citoyens de Keur Cheikh Nord (Diourbel) dénoncent l'autorisation de construire accordée à une station service dans leur quartier depuis 2021 alors que les populations n'étaient pas aux courant de cela car n'ayant pas été informées. Pire, selon eux, en 2021 le maire avait refusé l'aménagement d'une salle publique au prétexte que la mairie allait y construire une salle de sport pour les populations. Grande donc est leur surprise d'apprendre que ce même espace avait été cédé au même moment à un privé.



Les citoyens disent que de plus, jamais les populations environnantes n'ont été consultées avant cette attribution.



Ces citoyens disent qu'il n'y a aucune place publique à Keur Cheikh Nord dans le but d'améliorer le cadre de vie des populations.



Monsieur le ministre, en prenant service, avez-vous été informé de cette situation ? Monsieur le ministre il n'est pas question pour les populations de s'opposer à l'implantation d'entreprises dans leur localités mais que les autres aspects de leurs préoccupations soient aussi pris en compte comme le droit à un cadre de vie adéquat et que la mairie respecte la loi dans ses processus décisionnels.



Monsieur le ministre, le maire peut-il attribuer une autorisation de construire une station service sans consulter la population ? Si non, que va faire votre département ? Monsieur le ministre, comment votre département va-t-il veiller à ce que le droit des populations à un cadre de vie adéquat soit respecté ?



+Dossier des travailleurs de l'ex SIAS, ex AMA, ex SOTRAC



Monsieur le ministre, le 06/02/24 le ministre des finances a reçu les travailleurs de l'ex SIAS, ex AMA et ex SOTRAC en la présence des Hon députés Mame Diarra Fam et Sanou Dione.



Le ministre des finances s'était engagé à verser un montant important aux travailleurs de ces trois ex entreprises en fin février 2024 et que le reste serait payé par l'État mensuellement.



Pour rappel, 1,6 milliards sur les 15 milliards dus à ces travailleurs ont été payés en 2023.



En fin février, les 5221 familles n'ont rien reçu.



Monsieur le ministre quand l'État paiera-t-il l'argent qu'il doit à ces 5221 familles ?



Ces travailleurs vous ont adressé une demande de rencontre le 16 avril 2024. Quand allez-vous les recevoir ?



+Règlement définitif du dossier des 79 familles de Terme Sud



Monsieur le ministre, il y a quelques années une injustice s'est abattue sur 79 familles de Terme Sud. Votre gouvernement va-t-il corriger cette injustice ?



Ces 79 familles occupaient 79 maisons à Terme Sud contre la cession de leurs indemnités de logement. Autrement dit elles payaient le loyer. Puis l'armée a rendu le site à l'État du Sénégal.



Les 79 familles ont fait des dossiers pour avoir ces terrains bâtis. La liste des occupants (79 familles) a été remplacée par une autre liste.



Ces 79 familles ont été expulsées pour trois (03) hectares de terrain nu alors qu'elles occupaient 15 hectares de terrains bâtis.



Monsieur le ministre, ces 79 familles ont vécu des traumatismes et des drames sans nom. En un temps très court, 15 parmi eux aux moins ont rendu l'âme. Qu'ils reposent en paix.



Il y a quelques mois de cela, les maisons ont été démolies à Terme Sud. Monsieur le ministre, ces terrains seront-ils mis à la disposition des citoyens ? Si oui, les 79 familles en auront-elles ? Si non, que compte faire le gouvernement pour régler définitivement cette tragédie ?



+Quand la 28e promotion des inspecteurs de la jeunesse et des sports sera-t-elle recrutée dans la fonction publique ?



Monsieur le ministre, la 28e promotion des inspecteurs de la jeunesse et des sports sortants de l'INSEPS a eu son certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports (CAIEPJS) le 16 août 2023. Cela fait maintenant huit (08) mois qu'ils sont cinq (05) inspecteurs qui sont au chômage après deux (02) ans de formation. Ces inspecteurs veulent savoir quand ils seront recrutés dans la fonction publique ?



+Hygiène : 17 mois qu'ils ont réussi à leur concours et qu'ils n'ont pas commencé leur formation



Monsieur le ministre, je parle au noms des 130 admis au concours du 15 novembre 2022. Ils ont écrit 15 fois à votre prédécesseur pour la rencontrer en vain.



Ils sont 130 à avoir réussi au concours. Le directeur de l'ENDSS a décidé arbitrairement de n'en prendre que cinquante (50) or l'école de formation a une capacité de 200 places. Pourquoi alors en prendre 50?



17 mois - vous n'étiez pas encore ministre - qu'ils ont réussi à un concours national très sélectif et qu'ils n'ont pas commencé leur formation.



Je rappelle aussi qu'il y avait plus d'agents d'hygiène pendant la colonisation que depuis que nous sommes indépendants. C'est vous dire Monsieur le ministre le déficit d'agents d'hygiène que notre pays rencontre. Dans un contexte pareil, nous ne pouvons nous permettre le luxe de laisser dans la rue 80 admis à un concours d'entrée à la formation en hygiène.



Monsieur le ministre, les 80 sur les 130 admis veulent savoir quand ils commenceront leur formation.



+Heures supplémentaires de la 47e promotion de police et augmentation de 100.000 FCFA sur les salaires des policiers



Monsieur le ministre, les policiers de la 47e promotion n'ont pas reçu depuis août 2022 leurs heures supplémentaires. Je sais que cette situation est antérieure à votre nomination. Mais savez-vous monsieur le ministre pourquoi ces policiers n'ont pas reçu leurs heures supplémentaires depuis août 2022? Quand ces policiers recevront-ils leurs arriérés d'heures supplémentaires et quelles mesures allez-vous prendre pour qu'ils reçoivent chaque mois leurs heures supplémentaires ?



Monsieur le ministre, y-a-t-il des policiers qui ne doivent pas recevoir les 100.000 FCFA d'augmentation que l'État a décrété il n'y a guère longtemps ?



Monsieur le ministre, parmi les policiers qui reçoivent cette augmentation, certains reçoivent effectivement les 100.000 FCFA alors que d'autres ne reçoivent que 80.000 FCFA. Pourquoi cette situation ?



+Les étudiants sénégalais à l'IFORD au Cameroun sans bourse



Monsieur le ministre, les étudiants sénégalais admis au concours des statistiques et de démographie qui sont au Cameroun depuis octobre 2023 peinent à recevoir leur bourse.



Monsieur le ministre étiez-vous informé de cela? Il est vrai que cette situation est antérieure à votre nomination. Comment comptez-vous régler cela dans les meilleurs délais Monsieur le ministre ?



+Étudiants sénégalais au Maroc : retard des bourses du mois de mars 2024



Monsieur le ministre, les étudiants sénégalais au Maroc n'ont pas reçu leur bourse du mois de mars jusqu'au 18 Avril 2024. Cette situation les met dans des situations pour le moins embarrassantes avec leur bailleur et autres charges auxquelles ils font face. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Les étudiants sénégalais au Maroc veulent savoir quand ils percevront leur bourse du mois de Mars et surtout quelles dispositions vous prendrez pour que leurs bourses soient le plus tôt possible payés.



+07 mois d'arriérés de bourse pour les étudiants au centre de formation professionnelle technique Sénégal/Japon



Monsieur le ministre cela fait 07 mois que les étudiants qui sont au centre de formation professionnelle et technique Sénégal/Japon n'ont pas reçu leur bourse. Qu'est-ce qui en est la cause? Quand recevront-ils leurs 07 mois d'arriérés de bourse ? Que faire pour que cela n'arrive plus ?



+Centre Hospitalier régional de Ndioum : des travailleurs de la santé payés 50.000 FCFA



Monsieur le ministre j'ai été interpellé sur la situation des travailleurs de la santé du centre hospitalier régional de Ndioum.



Des travailleurs du centre hospitalier régional de Ndioum travaillent de 08h00 à 16h00 cinq jours dans la semaine et sont payés 50.000 FCFA par mois. Ils font même des gardes de nuit qu'ils font.



Monsieur le ministre n'est-ce pas de l'exploitation ? N'est-ce pas aussi de la mise en danger de la santé d'autrui ?



Monsieur le ministre, l'État du Sénégal à utilisé le statut de "prestataire" pour exploiter des milliers de travailleurs payés des salaires de misère et pour ne jamais leur donner de CDD et de CDI.



Monsieur le ministre que comptez-vous faire pour corriger tout cela?



+Volontaires du service civique national de Ziguinchor : 04 mois sans salaire



Monsieur le ministre, avez-vous été informé après votre passation de service avec votre prédécesseur que les volontaires du service civique national de Ziguinchor étaient restés quatre (04) mois sans percevoir leur salaire ? Monsieur le ministre il se pourrait que cette situation soit la même pour tous les volontaires du service civique national du Sénégal. Est-ce le cas? Que disent les archives sur la cause de cette situation ? Monsieur le ministre, cette situation qui affecte des mères, pères et soutiens de famille est dure.



Monsieur le ministre, quand ces volontaires du service civique national seront-ils totalement payés ? Quelles dispositions comptez-vous prendre pour que plus jamais les volontaires du service civique national ne restent sans être payés ?



GMS, Autres articles Diplomatie : Les Etats-Unis renouvelle sa confiance au Sénégal

Les travailleurs des collectivités territoriales continuent leur mouvement d'humeur après leur rencontre avec le ministre de tutelle

Charles Michel, président du Conseil européen, démarre sa tournée africaine au Sénégal ce lundi

Visite à la SONES et SEN’EAU : Cheikh Tidiane Dièye annonce un audit du secteur de l’hydraulique

Macky Sall signe un contrat de 459 milliards F Cfa avec les Saoudiens à six (6) jours de son départ

Cécile Sabina Bassene





div id="taboola-below-article-thumbnails"> div id="taboola-below-article-thumbnails">



Dans la même rubrique : < > Diplomatie : Les Etats-Unis renouvelle sa confiance au Sénégal Les travailleurs des collectivités territoriales continuent leur mouvement d'humeur après leur rencontre avec le ministre de tutelle Charles Michel, président du Conseil européen, démarre sa tournée africaine au Sénégal ce lundi