Sénégal: « Le permis à points opérationnel d’ici 3 ans » (Mansour Faye)

A l’Assemblée nationale jeudi, lors du vote de la nouvelle législation sur le code de la route, le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé que l’opérationnalisation du permis à points est attendu d’ici 3 ans.



En effet, avec toutes les innovations que le ministre Mansour Faye a énumérées devant la représentation nationale, l’instauration de cette méthode d’assainissement du secteur des transports devrait produire de bons résultats.



« La création du Conseil supérieur sur la sécurité routière ainsi que tous les autres facteurs qui concourent à la matérialisation de ces permis à points, sont bien en cours. Ainsi, le processus de mise en œuvre sera opérationnel d’ici trois ans tout au plus », a signifié Mansour Faye.



Par ailleurs, une autre loi relative à la création du Conseil exécutif des transports urbains durables a été votée hier jeudi à l’Assemblée nationale. Ce qui permettra au Cetud d’avoir plus de compétences sur l’organisation et la régulation du système de transport entre Dakar, Thiès et Mbour. Aussi, le ministre Mansour Faye a-t-il annoncé l’implication du Cetud dans l’action des collectivités locales en matière de gestion routière.