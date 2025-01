Sénégal : Nouvelles nominations au sein de la Police nationale

Commissaire Younousse DIEDHIOU, précédemment en poste à Fatick, prend désormais la tête du Service régional de sécurité publique de Diourbel.

Commissaire Mor NGOM, précédemment à Diourbel, est affecté au Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI).

Commissaire Mamadou Ndiaye FALL est nommé Commissaire d’arrondissement de Médina après avoir servi au cabinet du Directeur général de la Police nationale.

Commissaire Cheikh Oumar SOW, ancien chef du Bureau Central National Interpol de Dakar, devient Commissaire central de Sédhiou.

Commissaire Ameth Tidiane THIAM, précédemment au Point E, prend la direction du Service régional de sécurité publique de Ziguinchor.

Aïssatou KA, précédemment en poste à Kébémer, est désormais Commissaire urbain de Richard Toll.

Malick DIENG, précédemment à Ziguinchor, prend la tête de la sécurité publique à Fatick.

Youssou NDONG est transféré de Sédhiou à Kédougou.

Pathé GAYE devient Commissaire d’arrondissement de Guinaw Rails, et El Hadji Aly GUEYE est affecté à Yeumbeul.

Abou FAYE, nouveau Commandant de la Brigade nationale de sécurité des transports.

Bara SANGARE, affecté à l’OCRTIS après avoir dirigé la Sûreté urbaine de Dakar.

Adama WELLE, précédemment à Grand-Dakar, rejoint également l’OCRTIS.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine a annoncé, dans une décision datée du 3 janvier 2025, la nomination de plusieurs cadres supérieurs de la Police nationale. Cette restructuration vise à renforcer l’efficacité des services de sécurité publique à travers le pays.Cette série de nominations reflète la volonté des autorités d’assurer une répartition stratégique des ressources humaines dans la gestion de la sécurité publique. Elle touche plusieurs régions clés, notamment Fatick, Ziguinchor, Sédhiou, Kédougou et Matam.Par ailleurs, des changements notables ont été effectués dans les commissariats urbains et d’arrondissement :La nomination de plusieurs commissaires à des postes stratégiques, tels que la Brigade nationale de sécurité des transports ou encore l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), témoigne d’un engagement renouvelé dans la lutte contre la criminalité organisée.Les nominations touchent aussi des zones urbaines sensibles comme Pikine, Grand-Yoff, Rufisque, Jaxaay et Dieuppeul, avec des changements au niveau des commissariats d’arrondissement pour répondre aux défis sécuritaires spécifiques.Selon l’article 2 de la décision ministérielle, ces nominations prennent effet dès la signature du document. Les frais de transport et de déplacement sont pris en charge par le budget général de l’État, garantissant une mise en œuvre rapide et fluide des nouvelles mesures.Le Directeur général de la Police nationale est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.