Le Liban abolit officiellement la peine de mort, une première au Moyen-Orient

Journée historique au Liban. Le parlement du pays a voté ce mardi 11 août 2026 en faveur de l'abolition de la peine de mort. Il s'agit d'une première au Moyen-Orient.



« Le projet de loi visant à abolir la peine de mort au Liban a été approuvé », a annoncé le bureau du président du Parlement. Le texte précise que les crimes commis avant l'entrée en vigueur de cette loi seront passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.



Le ministre de la Justice, Adel Nassar, a salué une décision « historique », soulignant que grâce à ce vote, Beyrouth ne serait plus débouté de ses demandes d'extradition de suspects de la part de pays où la peine de mort est abolie. Le pays n'avait plus procédé à des exécutions depuis 2004.



« Une étape monumentale », selon Human Rights Watch

Ramzi Kaiss, chercheur de l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch salue « une étape monumentale pour les droits humains dans le pays, une rupture claire avec une sentence cruelle et arbitraire qui n'aurait jamais dû être prononcée ».



Le vote d'abolition de la peine de mort fait partie d'une série de projets de loi discutés lors de la session parlementaire, dont une loi générale d'amnistie, serpent de mer depuis plusieurs années.