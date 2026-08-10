Sénégal : «Un ingénieur corrompu est un danger public», prévient le ministre Déthié Fall

Ministre sénégalais des Infrastructures, Déthié Fall a parrainé les promotions 48 et 49 des ingénieurs et diplômés de l’Ecole Polytechnique de Thiès, à 70 km à l’est de Dakar. A cette occasion, il a partagé avec les jeunes diplômés les exigences du métier d’ingénieur, les appelant aussi à être intègres.
«Etre ingénieur polytechnicien n’est pas uniquement un titre académique et professionnel, c’est aussi un état d’esprit et une culture fondée sur la rigueur, la performance, la performance, le pragmatisme et le résultat», a dit le ministre, lui-même ingénieur polytechnicien, dans des propos rapportés par Les Echos.
En poursuivant, Déthié Fall a aussi insisté sur l’importance de l’intégrité dans la carrière des nouveaux diplômés. « Il faut refuser la corruption sous toutes ses formes : qu’elle soit monétaire, relationnelle. Un ingénieur corrompu est un danger public. Il n’est plus un professionnel, mais une menace», a-t-il prévenu, rappelant que derrière chaque réalisation d’un ingénieur, il y a une signature qui engage «une responsabilité civile, pénale et morale».
«Etre ingénieur polytechnicien n’est pas uniquement un titre académique et professionnel, c’est aussi un état d’esprit et une culture fondée sur la rigueur, la performance, la performance, le pragmatisme et le résultat», a dit le ministre, lui-même ingénieur polytechnicien, dans des propos rapportés par Les Echos.
En poursuivant, Déthié Fall a aussi insisté sur l’importance de l’intégrité dans la carrière des nouveaux diplômés. « Il faut refuser la corruption sous toutes ses formes : qu’elle soit monétaire, relationnelle. Un ingénieur corrompu est un danger public. Il n’est plus un professionnel, mais une menace», a-t-il prévenu, rappelant que derrière chaque réalisation d’un ingénieur, il y a une signature qui engage «une responsabilité civile, pénale et morale».
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