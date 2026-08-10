Tournée de 48h dans le Jolof : Ousmane Sonko et PASTEF inaugurent leur siège départemental

Le parti PASTEF-Les Patriotes a conclu deux journées d'activités politiques dans le Jolof. Cette tournée, qui a traversé les 19 communes du département de Linguère, de Dahra à Barkédji en passant par Sagatta et Yang-Yang, s'est déroulée en présence du leader du parti Ousmane Sonko, du ministre d'État Habib Sy, ainsi que de plusieurs cadres nationaux et alliés de la coalition.



L'événement a été marqué par des rencontres avec les autorités religieuses et coutumières locales, aux côtés des structures de base du parti (mouvements de jeunes, de femmes et de cadres). À l'issue de cette mobilisation, la direction locale du parti a formalisé sa feuille de route pour les étapes à venir. Avec l'ouverture de la permanence départementale et le début du placement des cartes de membre, PASTEF entend consolider son maillage territorial à travers une démarche de proximité dans les villages et quartiers du département.



Parallèlement à cette phase d'organisation interne, les responsables politiques locaux lancent un appel au rassemblement à l'endroit des militants, sympathisants et acteurs politiques issus d'autres formations souhaitant rejoindre leur projet de développement territorial.