Sénégal: le parlement examine ce lundi plusieurs propositions de loi dont celle visant à encadrer les «caisses noires»

L’Assemblée nationale du Sénégal examine, ce lundi 10 août, plusieurs propositions de loi, après que le Pastef (majorité) d’Ousmane Sonko a convoqué une session extraordinaire. Plusieurs textes figurent à l’ordre du jour de cette session, dont celui visant à encadrer les fonds politiques, ces enveloppes surnommées « caisses noires » dont le Président de la République et le Premier ministre sont bénéficiaires.



Une autre proposition de loi jugée recevable par l’Assemblée nationale vise la déclaration de patrimoine du chef d’Etat. Les députés du parti Pastef, initiateurs de cette loi, veulent amener le Président de la République à déclarer son patrimoine à la fin de son mandat. Si le chef d’Etat Diomaye Faye ne s’est pas expressément exprimé sur le sujet, ses soutiens voient une initiative pour le «fragiliser» dans un contexte de rupture politique avec son ex-Premier ministre, qui détient un contrôle total du Parlement.



Outre ces initiatives, l'Assemblée nationale examine six projets d'enquêtes parlementaires visant à auditer la gestion foncière, le patrimoine de l'État, les mécanismes financiers (TRS), le programme « Un étudiant, un ordinateur » au ministère de l’Enseignement supérieur, la fiscalité et le secteur de la pêche. Ces dossiers ciblent des irrégularités présumées dans l'utilisation des deniers publics et des biens de l'État.