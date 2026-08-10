Assemblée nationale : Sonko convoque la conférence des présidents après l’ouverture de la session extraordinaire

Présidée par son président Ousmane Sonko, l’Assemblée nationale du Sénégal a ouvert ce lundi 10 août sa session extraordinaire. Dès l’entame des travaux, sur les 165 députés du parlement, 100 étaient présents. Le quorum étant atteint, le leader du parti Pastef (majorité) a ouvert la séance, avant de lire les textes inscrits à l’ordre du jour. Par la suite, il a «immédiatement» convoqué la conférence des présidents, qui devra se réunir à 12h30 (GMT), au sein de l’Institution, pour arrêter l’ordre des différents travaux à venir.



Dans sa prise de parole, Ousmane Sonko a rappelé que conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la session extraordinaire qui vient d’être ouverte sera clôturée dans un délai maximal de 15 jours. Au terme de cette date, toutes les lois qui n’auront pas été examinées seront ajournées.



Pour rappel, cette session extraordinaire a été convoquée à l’initiative des députés de Pastef (130/165). Plusieurs propositions de loi figurent à l’ordre du jour de cette session, dont celle visant à encadrer les fonds politiques, ces enveloppes surnommées « caisses noires » dont le Président de la République et le Premier ministre sont bénéficiaires.



Une autre proposition de loi jugée recevable par l’Assemblée nationale vise la déclaration de patrimoine du chef d’Etat. Les députés du parti Pastef, initiateurs de cette loi, veulent amener le Président de la République à déclarer son patrimoine à la fin de son mandat. Si le chef d’Etat Diomaye Faye ne s’est pas expressément exprimé sur le sujet, ses soutiens voient une initiative pour le «fragiliser» dans un contexte de rupture politique avec son ex-Premier ministre, qui détient un contrôle total du Parlement.



Outre ces initiatives, l'Assemblée nationale examine six projets d'enquêtes parlementaires visant à auditer la gestion foncière, le patrimoine de l'État, les mécanismes financiers (TRS), le programme « Un étudiant, un ordinateur » au ministère de l’Enseignement supérieur, la fiscalité et le secteur de la pêche. Ces dossiers ciblent des irrégularités présumées dans l'utilisation des deniers publics et des biens de l'État.



De son côté, le président de la République a présenté des projets de loi dont celui visant à ratifier une entraide judicaire avec l’Italie.