Sénégal : Voici la photo officielle du gouvernement Sonko II



À la suite du remaniement du 6 septembre, le gouvernement Sonko II a pris sa photo officielle avec le chef de l’État, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025.
 
Les cinq nouveaux membres récemment nommés ont ainsi intégré le gouvernement et figurent sur cette nouvelle photo de famille :
 
Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur
 
Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur
 
Déthié Fall, ministre des Infrastructures
 
Amadou Ba, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
 
Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. 
Moussa Ndongo

Mercredi 17 Septembre 2025 - 21:25


