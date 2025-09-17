Sénégal : Voici la photo officielle du gouvernement Sonko II

À la suite du remaniement du 6 septembre, le gouvernement Sonko II a pris sa photo officielle avec le chef de l’État, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025.



Les cinq nouveaux membres récemment nommés ont ainsi intégré le gouvernement et figurent sur cette nouvelle photo de famille :



Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur



Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur



Déthié Fall, ministre des Infrastructures



Amadou Ba, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme



Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement.