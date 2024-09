Sénégal : interdiction de sortie du territoire pour plus de 200 personnalités

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses personnalités sénégalaises, dont des anciens ministres et des directeurs d'administrations, se voient interdire de quitter le pays. Selon des informations rapportées par Dakaractu, « une liste de plus de 200 personnes a été établie et transmise aux aéroports, ports et postes frontaliers. Parmi celles-ci figurent des hauts fonctionnaires, des directeurs de sociétés et des hommes d'affaires influents. »



Cette interdiction de sortie du territoire intervient alors que les nouvelles autorités sénégalaises préparent la mise en œuvre d'une politique de reddition des comptes. Le chef de l'État a récemment souligné, lors de son discours à la Nation, « l'importance de cette initiative, destinée à renforcer la transparence et à lutter contre la corruption au sein des institutions publiques. »



L'objectif de cette mesure semble être de garantir que les individus concernés soient disponibles pour d'éventuelles enquêtes et audits dans le cadre de cette nouvelle politique de gouvernance. Le gouvernement entend ainsi faire la lumière sur certaines gestions passées et s'assurer que ceux impliqués rendent des comptes à la justice.