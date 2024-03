Sénégal : l’ANACIM annonce une houle très dangereuse sur les côtes sénégalaises à partir de ce vendredi

Dans un bulletin de prévision, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une houle très dangereuse de secteur Nord-ouest atteignant ou dépassant 3.5 m sur les côtes sénégalaises du vendredi 29 mars à 12 h au lundi 01 avril 2024 à 18 h.



« C’est une houle très dangereuse de secteur Nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 3.5 m de hauteur, attendue sur la grande côte et Dakar à partir du vendredi 29 mars à 12 heures et sur la petite côte et la Casamance à partir du samedi 30 mars à 3 heures du matin », précise Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’ANACIM. Soulignant que « cette houle va persister sur tout le littoral jusqu’au lundi 1er avril à 18 heures ».



L’ANACIM invite les acteurs de la mer à prendre leur disposition sécuritaire notamment à Dakar et en Casamance.



« Alors la vigilance est de mise pour les usagers de la mer par rapport à cet événement météo dangereuse qui se situe au courant de la période du 29 allant jusqu’au 1er avril 2024 », confie M. Camara sur les ondes de I-radio.