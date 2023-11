Sénégal: l’OIM et la République Tchèque débloquent plus de 685 millions CFA pour réintégration des migrants de retour

Dans le cadre de sa mission habituelle d’appui aux personnes migrantes de retour, l’OIM entend mettre en œuvre la deuxième phase du projet « Consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal à travers un appui intégré aux micros et petites entreprises ». L'objectif principal de cette initiative est de soutenir la mise en place d'incitations Socioéconomiques pour les personnes migrantes de retour et leurs communautés afin de stimuler l'employabilité des jeunes dans la région de Kolda.



« En plus d’un appui à vingt (20) migrants de retour porteurs de projet, deux cents (200) autres jeunes de la communauté bénéficieront de formations techniques en agroalimentaire. Le projet "Consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour" au Sénégal à travers un appui intégré aux micros et petites entreprises, Phase II, est financé à hauteur de vingt-cinq millions Couronne Tchèque (25 000 000 CZK) soit environ d’un million cent trente-trois mille deux cent soixante-douze Dollar Américain (1 133 272 USD), pour une durée de dix-huit (18) mois et sera réalisé dans la région de Kolda. Ces migrants de retour qui ont réussi leur projet de réintégration. Ces derniers vont bénéficier d’un soutien intégré incluant avec l’accès accru au financement, notamment par le biais d'institutions de microfinance, l’accès aux nouvelles technologies et des équipements nécessaires pour augmenter la productivité ou permettre la production de nouveaux articles, entre autres », a déclaré madame Valeria Falaschi Cheffe de Mission de l’OIM Sénégal.



L’Ambassadeur, Amadou François Gaye, Directeur général d’appui aux Sénégalais de l’extérieur de rappeler :« Il s’agit de la phase II du projet de Consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal à travers un appui intégré aux micros et aux petites entreprises. Cet accord a été signé entre l’OIM de la République Tchèque. Surtout pour ce qui entre dans le cadre de l’agriculture. Ce projet doit toucher les zones loin de Dakar comme Kolda et d’autres zones également. Ce projet est financé à hauteur de 1,1 million d’euro. C’est un financement de la République Tchèque qui l’a remis à l’OIM».