Sénégal : l'institut Pasteur réceptionne un camion laboratoire

C’est une unité qui peut se mouvoir dans n‘importe quel terrain et participera à renforcer le diagnostic dans les zones les plus inaccessibles, a-t-il renseigné.

L’institut Pasteur de Dakar a réceptionné le premier camion laboratoire mobile mondial. Un don de la Fondation belge Praesens.Ce camion-labo va contribuer à la gestion des épidémies dans les zones isolées grâce à un accès rapide et innovant aux tests de diagnostic moléculaire accélérés.D’après le docteur Pauwels, le Sénégal est le premier pays à expérimenter le Camion laboratoire mobile qui «est un véritable laboratoire compact, sûr, confortable, entièrement équipé et facile à déployer en ce sens qu’il est personnalisable et modulaire pour répondre aux besoins spécifique».Selon lui, il s’agit d’une grande avancée dans la riposte mondiale aux épidémies, notamment aux maladies infectieuses qui constituent des atteintes à la vie des personnes, tout en représentant des menaces nationales, économiques et sanitaires qui peuvent rapidement évoluer en crise sanitaires mondiales.Le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, docteur Amadou Sall, s’est réjoui de ce don qui dit-il va de «manière significative» aider à une prise en charge des épidémies, mais surtout dans la recherche.