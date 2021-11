Sénégal: l'introduction de "La plus sécrète mémoire des hommes" dans le programme scolaire n’est pas à écarter (Ministère)

L'idée de voir "La plus sécrète mémoire des hommes" de Mouhamed Mbougar Sarr, sacré Prix Goncourt 2021, dans le programme scolaire sénégalais n'est pas à écarter, selon le ministère de l'Education nationale.



"Même si l'ouvrage est éligible, le contenu devrait être examiné de près", précise d'emblée le directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l'Education nationale, Mouhamed Moustapha Diagne, par ailleurs le porte-parole.



"Maintenant en ce qui concerne l'inscription d'ouvrage sénégalais, africain et étranger dans notre curriculum, il faut obéir à une procédure. Un processus qui passe d'abord par l'Inspection générale d'éducation et de la formation, de la direction Pédagogique avant d'être validé . Il est vrai que l'ouvrage a attiré l'attention du public, et va certainement attirer l'attention du ministère de l'Education", a fait savoir Diagne sur les ondes de I-radio.



"Mais la possibilité n'est pas écartée", rassure t-il. Même si "pour le moment c'est pas en discussion. C'est un prix que nous venons de recevoir, donc c'est une possibilité que le ministère ne peut pas écartée d'autant plus que l'ouvrage qui est un œuvre sénégalais, d'un compatriote, quelque soit le contenu l'ouvrage doit être en parfaite adéquation avec les objectifs visés dans notre curriculum."