Sénégal : la Cour suprême confirme la liberté provisoire de Farba Ngom, député-maire des Agnam

La Cour suprême du Sénégal a confirmé, ce mardi 28 avril 2026, la demande de liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire de Farba Ngom, député-maire des Agnam, ont annoncé ses avocats, à leur sortie d’audience. Il sera sous bracelet électronique et ses faits et gestes seront surveillés. Des décisions de liberté provisoire avaient été prononcées par le passé, mais des recours successifs du parquet avaient maintenu le parlementaire en détention. Cette décision de la plus haute juridiction du Sénégal rend définitive la liberté provisoire de l’élu.





Pour rappel, Farba Ngom est en détention provisoire depuis février 2025 pour des chefs d'accusation incluant l'association de malfaiteurs, l'escroquerie portant sur les deniers publics et le blanchiment de capitaux. L'enquête, initialement déclenchée par un signalement de la Cellule nationale de traitement des informations financières(CENTIF), porte sur des flux financiers suspects totalisant 125 milliards de FCFA.



Mais pendant sa détention, il avait été inculpé pour l'utilisation illégale de téléphones portables. Des sources indiquent que la Chambre d'accusation aurait récemment annulé les procédures liées à ce volet spécifique, ce qui avait renforcé ses espoirs de libération.