Affaire Prodac : la Cour suprême confirme le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour

Dans le cadre de l’affaire dite du Prodac (Programme des domaines agricoles), l’ancien ministre Pape Malick Ndour sera envoyé en prison. C’est la décision prise, ce mardi 28 avril, par la Cour suprême du Sénégal. La plus haute juridiction du pays vient donc de confirmer une décision de la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF).



Pour rappel, le PJF avait révoqué, mercredi 28 janvier 2026, l’ordonnance qui plaçait le mis en cause sous bracelet électronique, ordonnant son placement sous mandat de dépôt. Le pourvoi en Cassation Me Aboubacry Barro avait suspendu l’exécution du mandat de dépôt prononcé contre son client.



Dans ce dossier, Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse et coordonnateur du Prodac, est accusé de faits présumés «d’association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux». Il a toujours nié les faits et dénoncé un «acharnement» judiciaire et politique.

