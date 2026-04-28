Bamako : «Nous n’avons pas eu peur (…) plus que jamais nous sommes unis et déterminés», assure Abdoulaye Maïga

Hier, lundi, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, s’est exprimé au cours d’un point de presse, trois jours après que les attaques terroristes du 25 avril dans plusieurs localités du pays ont coûté la vie à Sadio Camara, ministre de la Défense. Tout en dénonçant des attaques qui visaient à «conquérir le pouvoir» en «démantelant les Institutions de la République» et de la transition, il a assuré que la riposte des Forces armées maliennes (FAMa) a permis de «neutraliser des centaines de terroristes» dans les localités ciblées.



« M’exprimer aujourd’hui n’est pas aisé », a déclaré le Chef du gouvernement en ouverture, avant de rendre hommage au Général Sadio Camara, aux autres victimes civiles et militaires, et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.



Selon le chef du gouvernement, les attaques simultanées menées dans plusieurs localités ne relevaient pas de « simples incidents terroristes ». Il a affirmé que leurs auteurs cherchaient à semer la peur, briser la cohésion nationale et affaiblir la détermination du peuple malien. «Nous n’avons pas eu peur, plus que jamais nous sommes unis, nous sommes déterminés», a-t-il martelé.



Le Premier ministre a également salué « l’abnégation » des FAMa et des forces de sécurité, affirmant qu’elles avaient opposé une « réponse cinglante » aux assaillants sous le leadership du Président de la Transition, Assimi Goïta. Il a toutefois reconnu le caractère « asymétrique » de la menace terroriste.

Annonçant des ajustements sécuritaires, Abdoulaye Maïga a indiqué que les autorités allaient tirer les leçons de ces événements. « Les facteurs de succès seront renforcés et les correctifs nécessaires seront apportés pour une meilleure sécurisation », a-t-il déclaré.



Revenant sur la disparition du Général Sadio Camara, il a salué un homme ayant « fait le choix de mourir les armes à la main pour défendre sa patrie ».



Enfin, le Premier ministre a réaffirmé la détermination des autorités à poursuivre la lutte contre le terrorisme. « Le combat pour notre dignité et notre honneur n’est pas négociable », a-t-il lancé, promettant de le mener jusqu’à « l’éradication totale du terrorisme et l’édification du Mali Kura ».