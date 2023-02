Sénégal : la production de ciment s’est accrue de 2,5% en novembre 2022 (Ansd)

La production de ciment au Sénégal est réalisée par trois entreprises à savoir Sococim, Dangoté et Ciments du Sahel. En novembre 2022, la production de ciment s’est accrue de 2,5% par rapport au mois précédent, selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Le document exploité par PressAfrik, souligne que « les exportations (+10,1%) et les ventes locales de ciment (+5,5%) ont également enregistré un accroissement sur cette même période. Par rapport au mois de novembre 2021, la production de ciment a reculé de 4,2% associé à un fléchissement des ventes locales (-3,8%) et un relèvement des exportations (+4,4%).