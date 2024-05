Sénégal: le DG de la Sonatel admet la "demande légitime" des clients sur la baisse des tarifs des données mobiles

Lors du lancement officiel de la 5G au Sénégal, le Directeur Général de la Sonatel, M. Sékou Dramé, s'est adressé directement aux clients de l'opérateur répondant à leurs préoccupations croissantes concernant les tarifs des données mobiles.



M. Dramé a souligné la légitimité de la demande des clients pour un prix du Go moins élevé, affirmant : « La demande pour un prix du Go moins élevé est très légitime. » Il a poursuivi en déclarant que « En règle générale, toute demande faite par un client est légitime pour eux au Groupe Sonatel. »



Lors de son discours, M. Dramé a apporté une nouvelle très attendue par les utilisateurs d'internet au Sénégal, en particulier les clients d'Orange Sénégal. Il a annoncé : « Le lancement de la 5G au Sénégal nous donne l’opportunité de continuer dans la lancée, de baisse régulière des tarifs de connexion. »



Avec une immense fierté, il a présenté la "Magic Box", une nouvelle offre destinée aux clients situés dans des zones non encore fibrées ou saturées en ADSL, permettant une connexion illimitée comparable à celle de la Fibre optique ou de l'ADSL, et cela à partir de 19.900 F.



M. Dramé a également dévoilé que, dès le 1er juin, Sonatel révèlera ses offres 5G pour le mobile, promettant des tarifs plus avantageux comparés à ceux de la 4G. Cette annonce marque un tournant significatif dans le secteur des télécommunications au Sénégal, offrant des perspectives de meilleure accessibilité et de connectivité améliorée pour les utilisateurs.