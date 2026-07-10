Afrikajom Center dénonce la « censure » de la table ronde sur les disparitions forcées en Guinée

Afrikajom Center exprime ses « profonds regrets » et son « indignation » après l’interdiction de la table ronde internationale consacrée aux disparitions forcées en Guinée, qui devait se tenir à Dakar.



Dans un communiqué, son fondateur Alioune Tine estime que cette décision constitue une « violation des engagements internationaux et régionaux du Sénégal en matière de droits humains ».



L’organisation rappelle notamment que cette interdiction porte atteinte à plusieurs textes ratifiés par le Sénégal, dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui garantit, à travers ses articles 9, 10 et 11, « le droit à l’information et à la liberté d’expression », « la liberté d’association » et « le droit de réunion pacifique ».



Afrikajom Center évoque également le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, dont l’article 1er fait du respect des droits humains consacrés par la Charte africaine « un principe de convergence constitutionnelle s’imposant à tous les États membres ».



L’organisation cite par ailleurs le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment ses articles 19, 21 et 22 qui protègent « la liberté d’opinion et d’expression », « le droit de réunion pacifique » et « la liberté d’association ».



Face à cette situation, Afrikajom Center appelle « les autorités sénégalaises à se conformer à ces instruments qu’elles ont ratifiés ».



L’organisation rappelle que le Sénégal a toujours été « aux côtés du peuple guinéen dans ses combats pour les droits humains », citant notamment les cas d’Alpha Condé et de Cellou Dalein Diallo, ainsi que l’accueil réservé à plusieurs activistes et syndicalistes guinéens.



« Le Sénégal doit continuer aujourd’hui à demeurer une terre d’asile et de protection des droits humains et des libertés sur le continent », souligne Afrikajom Center.



L’organisation réaffirme enfin son engagement aux côtés de « Tournons La Page Guinée » et de l’ensemble des acteurs mobilisés contre les disparitions forcées.